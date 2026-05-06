В нижегородском зоопарке родился детеныш редкого животного

Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Название он получил из-за своеобразного строения коренных зубов, которые состоят из сросшихся трубочек, лишены эмали и корней и постоянно растут. Язык трубкозуба, тонкий и острый, достигает в длину 45 сантиметров. Трубкозуб пуглив: при малейшем подозрительном шорохе прячется в нору или закапывается. Трубкозуб обитает в открытых разреженных лесах, саваннах, кустарниковых зарослях с мягкой почвой на Африканском континенте. Его пища — термиты, муравьи, а также личинки жуков и саранча.