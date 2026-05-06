В Кургане модернизируют сеть мониторинга атмосферы

Сеть наблюдения за загрязнением воздуха обновят в Кургане по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.
Новые пункты будут оснащены современным автоматическим пробоотборным оборудованием и газоанализаторами. Они позволят проводить непрерывные измерения разовых концентраций сразу семи ключевых загрязняющих веществ: диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода, озона, аммиака и сероводорода.
Эта модернизация позволит получать более точные и оперативные данные о качестве воздуха. Полученная информация является основой для принятия эффективных мер по улучшению качества воздуха и обеспечению экологического благополучия региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.