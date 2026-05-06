Поездка в планетарий обернулась административкой для директора школы в Вяземском районе

Директор организовала младшеклассникам поездку в планетарий вместо уроков. В прокуратуре сообщили, что «указанные действия противоречат требованиям федерального законодательства, гарантирующего бесплатность общего и общедоступность образования», а также влекут за собой невыполнение образовательной программы. В итоге директора школы оштрафовали, главе Вяземского муниципального района внесли представление, еще четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности.