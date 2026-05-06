Молодежный центр «Патриот» открыл набор в летние лагеря и походы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежный центр «Патриот» объявил о старте набора подростков в возрасте от 14 до 17 лет в летние профильные смены. Всего предусмотрено 130 путевок, а подать заявку можно до 15 мая по телефону или через официальную группу центра.
Программы ориентированы на активный отдых, развитие туристических навыков и знакомство с природой Красноярского края. Основные мероприятия пройдут на Кутурчинском хребте Восточного Саяна — месте, известном своими живописными маршрутами и разнообразием рельефа, подходящего как для новичков, так и для более подготовленных участников.
Среди предложенных форматов — пеший поход «Кутурчины. Путь к скалам» (22−28 июня), где подростки будут жить в палатках и осваивать основы туризма. Также запланирован сплав «Кутурчины. Манские пороги» (6−12 июля), сочетающий прохождение бурных речных участков на катамаранах с пешими маршрутами.
Для желающих попробовать себя в военно-спортивной подготовке предусмотрена программа «Спецназ», включающая тактические занятия, основы медицины и выживания. Кроме того, состоится сплав «Манская петля» (16−22 июля), в рамках которого участники освоят навыки речного туризма и организации лагеря, сообщили в мэрии.
