Ростовского бизнесмена наказали за нелегальную торговлю ветпрепаратами

Суд привлек к ответственности донского бизнесмена за незаконную реализацию ветеринарных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкии.
С февраля по март текущего года бизнесмен торговал ветеринарными препаратами в розницу, не имея на это лицензии. В связи с этим на предпринимателя составили протокол по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях («Незаконное осуществление деятельности без лицензии»).
Кроме того, ему выдали предписание — убрать все лекарственные средства из продажи до получения необходимого разрешения. Все материалы дела также направили в Арбитражный суд Ростовской области.
В апреле 2026 года суд, изучив документы, вынес постановление о привлечении нарушителя к ответственности.
Основанием для вынесения приговора послужили материалы, представленные Россельхознадзором.