В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства части Центральной набережной

В Красноярске объявили торги на поиск подрядчика для благоустройства участка Центральной набережной. Работы пройдут в рамках подготовки к 400-летию города. В этом году планируется обновить участок протяжённостью 2,5 километра — от Коммунального моста до галереи «Енисей». Концепция предусматривает комплексную модернизацию с учетом исторического облика территории и современных стандартов. Подрядчику предстоит установить новое освещение и систему видеонаблюдения, убрать провода под землю, отремонтировать лестничные спуски к нижней террасе, обустроить пандус и восстановить подпорную стену. Также обновят покрытие тротуаров и велодорожек, а потоки пешеходов и велосипедистов разделят для повышения безопасности. Работы планируют начать сразу после заключения договора и завершить осенью 2026 года. [caption id= «» align= «alignnone» width= «768»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Кроме того, уже определён подрядчик для следующего этапа благоустройства — участка от спортивной площадки у дома на улице Дубровинского до Коммунального моста. Работы здесь запланированы на 2027 год. Подрядная организация заменит асфальт на брусчатку и новые покрытия, установит более 70 современных светильников, обновит малые архитектурные формы и приведёт в порядок лестницы и настилы. Также на территории появятся новые газоны. Напомним, что в Красноярске начали обработку территорий от клещей.