Эксперт раскрыл, поможет ли тральщик ФРГ деблокировать Ормуз

Решение Германии отправить минный тральщик в Ормузский пролив носит условный характер. Такую оценку в беседе с ИС «Вести» дал Евгений Шмидт, эксперт и экс-депутат Бундестага 20-го созыва от фракции «Альтернатива для Германии».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, у ФРГ нет реальных военных рычагов, чтобы обеспечить проход судов через этот стратегически важный морской коридор.

«Отправка минного тральщика — это просто политический жест, потому что Германия не имеет никакой военной возможности обеспечить, скажем, прокладку путей через Ормузский пролив. Действительно, отправляется тральщик, 40 человек на борту, оснащен сонарами и подводными дронами. Сейчас он там будет тренироваться где-то в Средиземном море», — пояснил собеседник ИС «Вести».

Эксперт подчеркнул, что задействовать флот ФРГ в водах Ормузского пролива не получится, пока не будут соблюдены два ключевых условия. Шмидт отметил, что, во-первых, необходимо разрешение Бундестага, немецкого парламента, на использование военных кораблей для охраны судоходства в проливе. Во-вторых, требуется соответствующая резолюция ООН.

«То есть только если эти два условия будут выполнены, только тогда этот тральщик может попасть в Персидский залив, иначе он просто останется на тренировках где-то в Средиземном море», — уточнил эксперт.

Он добавил, что до выполнения ключевых требований отправка тральщика в Ормуз — не более чем символический акт, который демонстрирует, что ФРГ стала участником международных событий.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о том, что Германия будет участвовать в разблокировке морских путей в Ормузе. Политик добавил, что ФРГ направит в Средиземное море минного тральщика Fulda, экипаж которого составляют 40 человек. Пока речь идет только о подготовке к возможной миссии в Ормузском проливе.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше