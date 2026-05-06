В Красноярск доставили частицу Вечного огня в рамках акции «Огонь памяти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск доставлена лампада с Вечным огнем — символ памяти о героях Великой Отечественной войны. Особый рейс прибыл ранним утром в аэропорт города. Частицу огня привезла руководитель регионального отделения Народного фронта Оксана Ларионова в рамках патриотической акции «Огонь памяти».
Капсула с неугасающим пламенем находилась в пути более четырёх часов, преодолев расстояние свыше четырех тысяч километров. Уже сегодня начинается её дальнейшее путешествие по территории Сибири.
Акция направлена на сохранение исторической памяти и объединение регионов страны вокруг символа Победы. В ближайшие дни лампада посетит ряд населённых пунктов, где пройдут памятные мероприятия с участием жителей и общественных организаций, сообщили в мэрии.