Теплые, своими словами. Поздравление с Днем Победы 2026 солдату и бойцу

9 Мая 2026— это праздник, в котором переплетаются гордость за прошлое и вера в настоящее. Сегодня, когда наши бойцы продолжают дело дедов на передовой, доброе слово из тыла становится для них настоящим оберегом. Искренняя весточка от матери, друга или близкого человека способна придать сил и напомнить: о подвиге помнят, а дома — очень ждут.
Мы подготовили подборку самых теплых поздравлений с Днем Победы 2026 для солдат и участников СВО. Здесь вы найдете искренние слова поддержки, материнские пожелания и короткие послания, написанные от самого сердца. Выбирайте те строки, которые согреют душу нашего защитника и придадут ему уверенности в этот великий день.
Теплое поздравление с 9 Мая 2026 бойцу СВО.
Боец, с 9 Мая! Твоя служба — это подвиг, и мы это ценим. Спасибо, что стоишь на защите Родины. Пусть ангел‑хранитель будет рядом, силы не иссякают, а победа придёт как можно скорее.
С Днём Победы, друг! Ты сейчас там, где труднее всего, — и делаешь важное дело. Спасибо, что не боишься и стоишь на защите всех нас. Держись, будь начеку и береги себя. Победа будет за нами!
С праздником, боец! С Днём Победы! Ты стоишь на страже нашего мира — и это по‑настоящему важно. Мы думаем о тебе, молимся и ждём. Будь осторожен, храни себя. Гордимся тобой безмерно!
Боец, с 9 Мая! Помни: мы все тобой гордимся и следим за новостями, ждём хороших вестей. Ты настоящий мужик — и точно справишься. Сил, удачи и скорейшего возвращения без потерь!
Дорогой солдат, с 9 Мая! Спасибо за твою смелость и службу. Ты — настоящий герой, и мы верим в тебя. Пусть удача будет на твоей стороне, а каждый день приближает нас к встрече.
С праздником, товарищ! В День Победы особенно хочется сказать: спасибо за службу, за смелость, за то, что ты там. Мы здесь помним о тебе и верим — всё будет хорошо. Возвращайся целым, дружище!
С 9 Мая, солдат! Ты не один — мы все мысленно рядом, поддерживаем тебя. Пусть рядом будут надёжные товарищи, удача не подводит, а каждый день приближает к победе и встрече с близкими. Держись крепко!
Друг, с Днём Победы! Ты сейчас на передовой — и это настоящий подвиг. Спасибо, что защищаешь нас. Пусть здоровье не подводит, силы будут крепкими, а дорога домой — короткой. Мы в тебя верим!
Поздравление С днем Победы 2026 солдату своими словами.
С 9 Мая! Желаю вам твёрдости духа, здоровья и мирного неба над головой. Пусть подвиг героев никогда не забывается, а служба приносит чувство гордости, уважение людей и уверенность в том, что всё делается не зря.
Поздравляю с 9 Мая! Пусть подвиг защитников всегда остаётся примером силы духа и настоящего мужества. Желаю вам здоровья, внутренней стойкости, надёжных товарищей рядом и мирной жизни без потерь и тревог.
Поздравление С Днем Победы 2026 солдату и бойцу СВО от матери.
С 9 Мая, мой любимый сын! Ты сейчас «за ленточкой» защищаешь нашу Родину, сражаешься за победу! Я так тобой горжусь. И в то же время, очень жду, когда ты вернешься домой целым и невредимым.
Поздравляю тебя с 9 Мая, дорогой боец! Спасибо тебе, что ты сейчас сражаешься за нас там и приближаешь победу! Я в тебя верю! Пускай Бог тебя хранит.
С 9 Мая, сын! В этот день особенно остро чувствую, как я тобой горжусь. Ты продолжаешь дело наших дедов — и делаешь это достойно. Возвращайся скорее, мы очень тебя ждём.
С 9 Мая, солдат! Будь смелым и храбрым, неси достойно свою службу. Мы ждем тебя дома и гордимся тобой!
С Днём Победы, родной! Ты сейчас на передовой — защищаешь нашу страну, и я безмерно тобой горжусь. Береги себя, пожалуйста. Ждём тебя дома живым и здоровым — скорее возвращайся!
Поздравляю с днем Победы, сын! Я тобой очень горжусь. Ты вырос настоящим мужчиной, солдатом, бойцом! Пускай твоя служба будет спокойной, а беды обходят стороной.
