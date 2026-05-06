Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до +30 градусов

Температура воздуха в московском регионе может подняться до +30 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг в теплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность, местами — преимущественно, к северу, возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках плюс 10 — плюс 13, в середине дня теплее, чем положено в июле: плюс 25 — плюс 28», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы, и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2.

«На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30», — добавил он.