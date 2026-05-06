В Сибири мужчине «надували» живот две недели, чтобы спасти

68-летний пенсионер с большой послеоперационной грыжей обратился в больницу.

В Кемерове врачи две недели «надували» живот пациенту, чтобы подготовить к операции послеоперационной грыжи. Об этом сообщают VSE42.RU.

В Кемеровскую городскую больницу № 11 обратился 68-летний пенсионер с большой послеоперационной грыжей. Из-за размеров новообразования и сопутствующих заболеваний врачи разработали индивидуальный план подготовки.

Пациенту установили специальный порт, через который в течение двух недель постепенно увеличивали объём газа в брюшной полости. Это помогло сделать мышцы эластичнее и подготовить живот к хирургическому вмешательству. В Кузбассе такую методику применили впервые.

После подготовки врачи провели сложную шестичасовую операцию по удалению грыжи. Мужчина перенёс её хорошо и уже выписан.