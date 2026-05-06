Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приангарские специалисты по управлению дронами повысят квалификацию

На первый поток обучения зачислены 38 слушателей.

Обучение по программе повышения квалификации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» стартовало 27 апреля в Иркутской области. Занятия проходят по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

На первый поток зачислены 38 слушателей. Обучение продлится до 20 мая. Слушатели уже осваивают вводную часть по теории и законодательству. Лекции читает заместитель директора центра транспорта Иркутской области Владимир Шайдуров.

По окончании программы слушатели получат два удостоверения о повышении квалификации: Томского государственного университета и компании «Цифровая лаборатория» (Digitlab). Следующие потоки обучения будут проходить с 25 мая по 18 июня и с 22 июня по 16 июля.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.