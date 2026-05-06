Приангарские специалисты по управлению дронами повысят квалификацию

Обучение по программе повышения квалификации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» стартовало 27 апреля в Иркутской области. Занятия проходят по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На первый поток зачислены 38 слушателей. Обучение продлится до 20 мая. Слушатели уже осваивают вводную часть по теории и законодательству. Лекции читает заместитель директора центра транспорта Иркутской области Владимир Шайдуров.
По окончании программы слушатели получат два удостоверения о повышении квалификации: Томского государственного университета и компании «Цифровая лаборатория» (Digitlab). Следующие потоки обучения будут проходить с 25 мая по 18 июня и с 22 июня по 16 июля.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.