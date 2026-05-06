Стоимость обучения в вузах Перми подорожает на 4−20%

Стоимость обучения в высших учебных заведениях Перми подорожает на 4−20%, сообщает «Новый компаньон».
В ПНИПУ окончательные цены утвердят к 20 июня. По предварительным данным, технические направления подорожают на 4−5%, гуманитарные — примерно на 7,5%. При этом на гуманитарном факультете действуют скидки: при сумме баллов ЕГЭ от 230 можно получить до 50% выгоды.
В ПГНИУ рост цен составит в среднем 11% (по данным Минобрнауки, средний показатель по стране — 10,7%). В НИУ ВШЭ-Пермь обучение подорожает на 15−20%. Самый дорогой бакалавриат — «Дизайн» (510 тысяч рублей в год), в магистратуре максимальный порог у онлайн-программ (480 тысяч).
В ПГИК пояснили, что индексация сохраняется в пределах уровня инфляции. В ПГАТУ на очном обучении цены выросли в среднем на 8%, на очно-заочном и заочном — на 10−12%. Тенденцию в вузе объяснили общим ростом стоимости обучения в стране и федеральным регламентом цены бюджетного места.