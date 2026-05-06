Движение по федеральным трассам ограничат из-за ремонта в Нижегородской области

В следующие два года в регионе планируется отремонтировать около 150 км дорог. В этому году ремонтные работы будут проходить на трассе М-7 «Волга» км 415+200 — км 429+540 на обходе Нижнего Новгорода и км 498+000 — км 507+000 в Лысковском муниципальном округе — замена верхнего слоя дорожного покрытия. Кроме того, дорожное покрытие заменят на автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов км 125+000 — км 138+000 в Шатковском муниципальном округе, км 38+000 — км 40+000 и км 40+000 — 46+000 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе.