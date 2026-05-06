Движение по федеральным трассам ограничат из-за ремонта в Нижегородской области

В Нижегородской области ограничат движение на участках федеральных трасс из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В начале мая на федеральных автодорогах М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области начинается дорожно-строительный сезон. В ходе работ на отдельных участках будет выполнена замена дорожного покрытия, обновление и обустройство инфраструктуры.
На участках ремонтных работ введут ограничения движения со снижением порога максимальной скорости и сужением проезжей части. Также при необходимости на двухполосных участках организуют реверсивное движение.
В следующие два года в регионе планируется отремонтировать около 150 км дорог. В этому году ремонтные работы будут проходить на трассе М-7 «Волга» км 415+200 — км 429+540 на обходе Нижнего Новгорода и км 498+000 — км 507+000 в Лысковском муниципальном округе — замена верхнего слоя дорожного покрытия. Кроме того, дорожное покрытие заменят на автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов км 125+000 — км 138+000 в Шатковском муниципальном округе, км 38+000 — км 40+000 и км 40+000 — 46+000 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе.
На трассе Р-177 «Поветлужье» работы проведут на участке км 94+000 — км 113+600 в Семеновском округе. Также на трассе Р-177 «Поветлужье» в настоящее время ведутся работы по капремонту двух малых мостов на км 115+200 через реку Люнда в деревне Боковая и на км 123+740 через реку Зимара возле деревни Большие Ключи.
