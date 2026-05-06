Генеральная репетиция парада Победы в Волгограде пройдет 7 мая

Генеральная репетиция парада Победы 2026 в Волгограде начнется в 10 часов утра 7 мая. Тысячи военных, сотрудников силовых ведомств, кадет и казаков будут чеканить шаг на площади Павших Борцов. Посмотреть на военную технику и парадные расчеты можно будет на улице Мира и с пятачка на Аллее Героев.