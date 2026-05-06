Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на День Победы

Тишковец: Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы, за сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5−6 литров воды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий. В Москве будет пасмурно, дождливо и прохладно. За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5−6 литров воды. Ночью и утром плюс 6 — плюс 9 градусов, днем всего плюс 9 — плюс 12 градусов, что соответствует многолетним показателям апреля», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в воскресенье в сумерках, в условиях дождливой погоды, похолодает плюс 5 — плюс 8 градусов, днем — в теплом секторе — облачно с прояснениями, местами будет накрапывать слабый дождь, и немного потеплеет до плюс 12 — плюс 15 градусов.

«В понедельник пройдут ливни, под утро плюс 7 — плюс 10 градусов, днем в облаках появятся просветы, на термометре плюс 13 — плюс 16 градусов», — добавил синоптик.