Жители Перми ночью увидели огромный падающий метеор

Очевидцы успели снять видео яркого объекта в ночном небе.

Источник: Комсомольская правда

Соцсети Перми утром 6 мая разместили видео с огромным падающим объектом в небе города. Запись яркого метеорита опубликовало сообщество «ЧП и ДТП | Чрезвычайные происшествия| Пермь».

Очевидцы его сняли в районе ул. Лянгасова. О загаданном ими желании ничего не говорится.

В эту ночь на территории Прикамья не вводили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Вполне вероятно, что небесное тело оказалось метеоритом, сгоревшим в плотных слоях атмосферы.

В ночь с 5 на 6 мая на территории Прикамья отмечен пик прохождения метеорного потока Эта-Аквариды. Его можно наблюдать ежегодно с 19 апреля по 28 мая.