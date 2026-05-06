Синоптик предупредил жителей московского региона о возможной грозе

Синоптик Тишковец: в московском регионе могут пройти дожди с грозой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Температура в Москве в среду поднялась выше плюс 20 градусов, в городе и по области облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас в Москве уже выше плюс 20… Холодный атмосферный фронт нависает над городом с севера, где и фиксируются отдельные “засветки” кучево-дождевых облаков, и в течение дня эта гряда будет медленно смещаться к югу, скользя через Центральную Россию. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что будет дуть порывистый западный с разворотом на северо-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду.

«Максимальная температура — плюс 20 — плюс 25. Показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба», — уточнил Тишковец.