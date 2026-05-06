На ремонт дороги из Мамоново в Корнево выделили 290,7 млн рублей

На ремонт дороги из Мамоново в Корнево выделили 290,7 миллиона рублей. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Специалистам предстоит привести в порядок участок трассы Мамоново — Пограничный — Корнево. Подрядчик отремонтирует более десяти километров дороги. Финансирование рассчитано до 2027 года.
В 2026-м в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.