«Поезд Победы» КрасЖД встретили более 17 тысяч жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 17 тысяч жителей Красноярского края встретили «Поезд Победы» КрасЖД, совершивший праздничный тур в честь 81 годовщины Великой Победы.

Источник: НИА Красноярск

Рекордсменом по количеству гостей стала станция Назарово. На перроне вокзала, где ретроэшелон совершил остановку 29 апреля, собрались более 5 тыс. человек — жителей не только города Назарово, но и близлежащих населенных пунктов.

Также праздничный состав посетил города Иланский, Канск, Ачинск. Кульминацией победного шествия «Поезда Победы» стало прибытие 4 мая в столицу Красноярского края.

Легендарный паровоз «Лебедянка» на каждой станции приветствовал собравшихся торжественным протяжным гудком.

Так начиналась историческая реконструкция прибытия эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года. Театрализованные выступления фронтовой агитбригады проходили на особой сцене — железнодорожной платформе, с которой звучали любимые песни военных лет. С особой теплотой гости праздника принимали хореографическую композицию «Журавли», посвященную бойцам, не вернувшимся с фронта. В Красноярске ощущение полного погружения в атмосферу военных лет создала хореографическая постановка на музыку из знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.

О размешенных на платформах поезда редких экспонатах вооружения, помогавшего бойцам Красной армии громить врага, а также о роли Красноярской железной дороги в Великой Отечественной войне во время стоянок рассказывали волонтёры.

Детям предоставлялась уникальная возможность побывать в кабине машиниста паровоза.

Все желающие могли сделать памятные фотографии на фоне паровоза и вагонов с военной техникой.

Напомним, «Поезд Победы» Красноярской железной дороги — это передвижная историческая экспозиция, состоящая из платформ с военной техникой, вагона-теплушки и вагона-сцены для артистов агитбригады.

Его ведет паровоз — символ участия железнодорожников в Великой Отечественной войне. На платформах размещены образцы вооружения Красной армии — легендарное ударное оружие переломных сражений: дальнобойные гаубицы, зенитные и противотанковые пушки.

Цель проекта — сохранение истории о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и дань памяти всем, кто защищал нашу Родину от фашизма, в том числе железнодорожникам — участникам сражений и труженикам тыла.