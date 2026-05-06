Власти Дона обсудили поддержку участников СВО по трем ключевым направлениям

На заседании комиссии Законодательного Собрания Ростовской области обсудили вопросы оказания психологической, медицинской и юридической помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
Председатель комиссии, вице‑спикер Заксобрания Александр Косачёв подчеркнул, что задача законодателей — предложить дополнительные меры поддержки и усовершенствовать регулирование, в т. ч. на федеральном уровне.
Ключевые направления помощи:
Психологическая помощь. Оказывают амбулаторно и в стационаре (в т. ч. в психиатрической больнице). С 2023 года открыли 12 кабинетов медико‑психологического консультирования и 17 психотерапевтических кабинетов. Всего консультации получили 3 260 человек, из них 68 направлены к психиатрам.
Медицинская реабилитация. Доступна в 24 учреждениях минздрава РО. Семь организаций оказывают круглосуточную стационарную помощь пациентам с нарушениями нервной системы и опорно‑двигательного аппарата. В 2025 году оказано 53 тыс. случаев помощи.
Юридическая помощь. Участники СВО и их семьи имеют право на бесплатные консультации, в т. ч. по оформлению документов для подачи в суд. Особое внимание — защите от мошенников, которым уязвимы семьи бойцов, в т. ч. пропавших без вести.
Сенатор РФ от Ростовской области Василий Голубев напомнил, что в 2022 году по инициативе президента создана рабочая группа в Совете Федерации. За 2025 год одобрено 30 законов по поддержке участников СВО.
Депутаты также отметили необходимость информировать граждан о способах защиты от аферистов и устранять утечки персональных данных.