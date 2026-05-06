Власти Дона обсудили поддержку участников СВО по трем ключевым направлениям

Вопросы были подняты на заседании комиссии Законодательного Собрания Ростовской области.

На заседании комиссии Законодательного Собрания Ростовской области обсудили вопросы оказания психологической, медицинской и юридической помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

Председатель комиссии, вице‑спикер Заксобрания Александр Косачёв подчеркнул, что задача законодателей — предложить дополнительные меры поддержки и усовершенствовать регулирование, в т. ч. на федеральном уровне.

Ключевые направления помощи:

Психологическая помощь. Оказывают амбулаторно и в стационаре (в т. ч. в психиатрической больнице). С 2023 года открыли 12 кабинетов медико‑психологического консультирования и 17 психотерапевтических кабинетов. Всего консультации получили 3 260 человек, из них 68 направлены к психиатрам.

Медицинская реабилитация. Доступна в 24 учреждениях минздрава РО. Семь организаций оказывают круглосуточную стационарную помощь пациентам с нарушениями нервной системы и опорно‑двигательного аппарата. В 2025 году оказано 53 тыс. случаев помощи.

Юридическая помощь. Участники СВО и их семьи имеют право на бесплатные консультации, в т. ч. по оформлению документов для подачи в суд. Особое внимание — защите от мошенников, которым уязвимы семьи бойцов, в т. ч. пропавших без вести.

Сенатор РФ от Ростовской области Василий Голубев напомнил, что в 2022 году по инициативе президента создана рабочая группа в Совете Федерации. За 2025 год одобрено 30 законов по поддержке участников СВО.

Депутаты также отметили необходимость информировать граждан о способах защиты от аферистов и устранять утечки персональных данных.