Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

42,6 млн рублей потратили нижегородцы на препараты для потенции

Продажи почти не выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

42,6 млн рублей потратили жители Нижегородской области на препараты для лечения эректильной дисфункции с начала 2026 года. За первый квартал аптеки реализовали более 63,7 тысячи упаковок — это лишь на 0,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По уровню потребления таких средств регион занял 13-е место в общероссийском рейтинге. Основной спрос — около 95% в денежном выражении — приходится на препараты с силденафилом и тадалафилом.

При этом аналитики отмечают неожиданный всплеск: продажи отечественного аналога «Виагры» — «Силденафил-ФПО» — выросли сразу на 64,4%. Причины такого скачка остаются предметом обсуждений.

В целом рынок показывает признаки стагнации. Эксперты не исключают, что спрос сдерживают сезонные факторы или изменение потребительских привычек.