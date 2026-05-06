Врачи вернули возможность ходить 96-летнему воронежцу

Специалисты больницы провели эндопротезирование правого тазобедренного сустава гемипротезом (полупротез, заменяющий только одну суставную поверхность). Уже на следующий день к лечению подключилась мультидисциплинарная команда отделения ранней медицинской реабилитации. Пациенту показали, как правильно вставать с кровати, садиться и ходить при помощи ходунков. Мужчина смог самостоятельно сделать первые шаги.