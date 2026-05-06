Умер 92-летний ветеран войны Александр Афиногенов из Нижегородской области

Житель Нижегородской области, ветеран Александр Афиногенов, ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Александр Николаевич появился на свет 2 июня 1933 года в деревне Ознобишино Дивеевского района. После того как отец отправился на фронт, он стал основной поддержкой для матери и в 10 лет принялся трудиться в колхозе наравне со взрослыми. До службы в армии он работал трактористом.

Младший сержант принимал участие в боевых операциях по охране СССР с 25 ноября 1955 года по 29 ноября 1956 года, был участником венгерских событий 1955−1956 годов, — уточнил Александр Щелоков.

После демобилизации Александр Николаевич устроился водителем в Арзамасе. Его сын Игорь и внук Дмитрий выбрали тот же путь. У уроженца Нижегородской области двое внуков и пара правнуков.

Ранее на 59-м году скончался экс-депутат ЗСНО Владимир Буланов.