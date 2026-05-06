Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План дорожных работ и ограничений опубликовали в Нижегородской области

Ремонт охватит ключевые участки трасс М-7, Р-158 и Р-177, что потребует введения ограничений и реверсивного движения.

На федеральных автодорогах в Нижегородской области в начале мая стартует дорожно-строительный сезон. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Специалисты заменят дорожное покрытие и обновят инфраструктуру на трассах М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 «Поветлужье».

В местах проведения работ введут временные ограничения: снижение скорости, сужение проезжей части, а на двухполосных участках — реверсивный режим. Наиболее масштабные работы пройдут на обходе Нижнего Новгорода, в Лысковском, Шатковском, Дальнеконстантиновском и Семеновском округах. Всего в ближайшие три года в регионе планируют отремонтировать около 150 км дорог.

Кроме дорожного полотна, на трассе Р-177 «Поветлужье» проведут капитальный ремонт мостов через реки Люнда и Зимара.

Ранее сообщалось, что около 90 км дорог к мемориалам ВОВ отремонтируют в Нижегородской области.