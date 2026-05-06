План дорожных работ и ограничений опубликовали в Нижегородской области

На федеральных автодорогах в Нижегородской области в начале мая стартует дорожно-строительный сезон. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Специалисты заменят дорожное покрытие и обновят инфраструктуру на трассах М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 «Поветлужье».
В местах проведения работ введут временные ограничения: снижение скорости, сужение проезжей части, а на двухполосных участках — реверсивный режим. Наиболее масштабные работы пройдут на обходе Нижнего Новгорода, в Лысковском, Шатковском, Дальнеконстантиновском и Семеновском округах. Всего в ближайшие три года в регионе планируют отремонтировать около 150 км дорог.
Кроме дорожного полотна, на трассе Р-177 «Поветлужье» проведут капитальный ремонт мостов через реки Люнда и Зимара.
Ранее сообщалось, что около 90 км дорог к мемориалам ВОВ отремонтируют в Нижегородской области.