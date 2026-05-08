Юг России: дикая природа и детокс-туризм

Такой формат путешествия подойдет туристам, уставшим от бешеного ритма городской жизни, которые хотят расслабленно отдохнуть в тишине на природе
Краснодарский край
Здесь вас ждет не только морское побережье Сочи, но и снежные горные вершины, водопады и дендрарии.
- Красная Поляна — жемчужина Краснодарского края. Здесь можно отдохнуть в горах с детьми, а любителям острых ощущений предлагают покорить горные вершины «Розы Хутор», в том числе одну из самых высоких — Розу Пик (2320 м).
- Хаски-центр: здесь живут собаки северных пород, а также установлена настоящая юрта древних жителей севера.
- Парк водопадов «Менделиха», до которого туристы добираются на канатной дороге с живописным обзором.
- Субтропический парк «Дендрарий»: ботанический сад с коллекцией растений со всего мира.
- Дольмены в долине рек Пшада, Жане и в районе села Широкая Щель — самая крупная концентрация дольменов на всем Западном Кавказе.
Ростовская область
В этом регионе необъятные степи соседствуют с величественным Доном, создавая незабываемые пейзажи.
- Пустыня «Большие Быковские буруны» или «Донская Сахара»: здесь можно бродить по песчаным дюнам и наслаждаться тишиной.
- Парк птиц «Малинки» — самый крупный парк птиц на юге России, насчитывающий около 1500 видов пернатых.
- «Кенгуру. Глэмпинг» — уникальный отель, в котором постояльцы живут в окружении эму и кенгуру.
- Парк OXYLAND: расположен около исторического маяка в окружении дикой природы рядом с хутором Мержаново.
- Биосферный заповедник «Ростовский»: охраняемая степная зона с дикими ирисами, тюльпанами и минимальным присутствием человека.
Республика Адыгея
Регион расположен на Северном Кавказе и отличается необычайной красотой природных ландшафтов, что обеспечило ему попадание в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
- Водопады ручья Руфабго: каскад состоит из 16 водопадов, часть из которых находится в труднодоступных местах. Здесь вас встретит дикая природа Адыгеи и пешие маршруты для туристов.
- Плато Лаго-Наки: здесь вас ждут цветущие луга, древние леса и горные реки с водопадами.
- Большая Азишская пещера: одна из самых красивых и загадочных пещер Адыгеи.
Астраханская область
Регион отличается разнообразием ландшафтов и природных достопримечательностей.
- Богдинско-Баскунчакский заповедник: окружен горами и песчаными барханами с разнообразием фауны.
- Озеро Баскунчак — одно из самых соленых озер в мире, соли которого стране хватит на несколько тысяч лет.
- Астраханский биосферный заповедник: здесь растут дикие лотосы и обитают около 250 видов птиц.
- Остров Малый Жемчужный: находится в Каспийском море и населен редкими видами птиц и животных.
- Бархан «Большой Брат»: большая песчаная дюна среди астраханских степей, меняющая свои очертания из-за ветра.
Волгоградская область
Регион находится в междуречье двух крупных рек — Волги и Дона. Здесь вы найдете красивые природные парки, соленые озера и бескрайние степи.
- Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»: здесь проложено множество экотроп и туристических маршрутов.
- Высокоминерализованное озеро Эльтон, которое питают семь минеральных рек. В жаркую погоду водоем становится розовым, а после полудня — золотым. По берегам озера вскрываются многочисленные минеральные источники, а по территории проложены автомобильные, пешие, велосипедные и конные маршруты.
- Природный парк «Щербаковский»: здесь удивительным образом сочетаются археологические памятники, исторические поселения немцев и величественные скалы Столбичи высотой 90−100 м.
Республика Калмыкия
Природа Калмыкии сурова и поражает дикой красотой, необъятными просторами и уникальным животным миром.
- Заповедник «Черные земли»: здесь можно понаблюдать за сайгаками и древними антилопами в их естественной среде обитания.
- Озеро Маныч-Гудило — это соленое озеро, внесенное в список особо охраняемых территорий России для сохранения гнездовий водоплавающих птиц.
- Соленое озеро Колтан-Нур состоит из двух частей, соединенных узким проливом. Туристов оно привлекает красивыми пейзажами и множеством объектов для фотосъемки.
- Заказник «Меклетинский»: здесь обитает уникальная европейская популяция сайгака, занесенного в Красную книгу.
Республика Крым и Севастополь
Крым славится своим уникальным ландшафтом, сочетающим высокие горы, степи, субтропическое побережье и карстовые образования.
- Гора Ай-Петри: одна из самых известных вершин Крыма высотой более 1200 м. Зимой здесь работают горнолыжные трассы.
- Мраморная пещера: считается одной из самых красивых оборудованных пещер Европы благодаря крупным залам и уникальным натечным образованиям.
- Учан-Су: самый высокий водопад Крыма (высота около 98 м), расположенный недалеко от Ялты.
- Мыс Фиолент: визитная карточка Севастополя, живописный вулканический мыс с высокими обрывистыми скалами. Здесь же расположен Георгиевский монастырь, вырубленный в скалах.
- Национальный парк «Крымский» — старейшая и крупнейшая особо охраняемая природная территория полуострова. Здесь находятся самые высокие вершины Крыма, включая гору Роман-Кош (1545 м). По территории проходит популярный экскурсионный маршрут — старая Романовская дорога.