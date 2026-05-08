Юг России: дикая природа и детокс-туризм

Такой формат путешествия подойдет туристам, уставшим от бешеного ритма городской жизни, которые хотят расслабленно отдохнуть в тишине на природе

Здесь вас ждет не только морское побережье Сочи, но и снежные горные вершины, водопады и дендрарии.

Дольмены в долине рек Пшада, Жане и в районе села Широкая Щель — самая крупная концентрация дольменов на всем Западном Кавказе.

Субтропический парк «Дендрарий» : ботанический сад с коллекцией растений со всего мира.

Парк водопадов «Менделиха» , до которого туристы добираются на канатной дороге с живописным обзором.

», в том числе одну из самых высоких — Розу Пик (2320 м).

Парк OXYLAND : расположен около исторического маяка в окружении дикой природы рядом с хутором Мержаново.

устыня «Большие Быковские буруны» или «Донская Сахара» : здесь можно бродить по песчаным дюнам и наслаждаться тишиной.

Регион расположен на Северном Кавказе и отличается необычайной красотой природных ландшафтов, что обеспечило ему попадание в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Плато Лаго-Наки : здесь вас ждут цветущие луга, древние леса и горные реки с водопадами.

аскад состоит из 16 водопадов, часть из которых находится в труднодоступных местах. Здесь вас встретит дикая природа Адыгеи и пешие маршруты для туристов.

из самых соленых озер в мире, соли которого стране хватит на несколько тысяч лет.

Увидеть все эти красоты вам поможет маршрут « Природа Астраханской области » от проекта «VK Места».

Регион находится в междуречье двух крупных рек — Волги и Дона. Здесь вы найдете красивые природные парки, соленые озера и бескрайние степи.

н , которое питают семь минеральных рек. В жаркую погоду водоем становится розовым, а после полудня — золотым. По берегам озера вскрываются многочисленные минеральные источники, а по территории проложены автомобильные, пешие, велосипедные и конные маршруты.

Соленое озеро Колтан-Нур состоит из двух частей, соединенных узким проливом. Туристов оно привлекает красивыми пейзажами и множеством объектов для фотосъемки.

Заповедник «Черные земли» : здесь можно понаблюдать за сайгаками и древними антилопами в их естественной среде обитания.

й парк «Крымский» — старейшая и крупнейшая особо охраняемая природная территория полуострова. Здесь находятся самые высокие вершины Крыма, включая гору Роман-Кош (1545 м). По территории проходит популярный экскурсионный маршрут — старая Романовская дорога.

Мыс Фиолент : визитная карточка Севастополя, живописный вулканический мыс с высокими обрывистыми скалами. Здесь же расположен Георгиевский монастырь, вырубленный в скалах.

Учан-Су : самый высокий водопад Крыма (высота около 98 м), расположенный недалеко от Ялты.

Гора Ай-Петри : одна из самых известных вершин Крыма высотой более 1200 м. Зимой здесь работают горнолыжные трассы.

Оптимальное время для горного и экологического туризма — май-июнь или сентябрь-октябрь (до середины ноября). В это время стоит комфортная теплая погода, природа особенно красива, а достопримечательности можно осмотреть без толп туристов.