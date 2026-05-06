Красноярцам рассказали, как защитить ванную от плесени и бактерий

Повышенная влажность и тепло делают ванную комнату идеальной средой для развития плесени и бактерий. В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам напомнили, что избежать этого можно при соблюдении простых правил гигиены.
Специалисты советуют в первую очередь обеспечить хорошую вентиляцию: вытяжка должна работать исправно, а вентиляционные решетки регулярно очищаться от пыли. Не менее важно вовремя устранять протечки, даже небольшой подтекающий кран становится источником сырости и способствует появлению грибка.
Отдельное внимание стоит уделить состоянию плитки и швов. Трещины и плохо заделанные стыки между ванной и стеной могут стать местом скопления плесени, поэтому поверхности должны быть герметичными и удобными для уборки.
После водных процедур рекомендуется вытирать стены и поверхности насухо — это помогает снизить уровень влажности и препятствует образованию налёта и грибка.
Кроме того, специалисты напоминают о регулярной смене текстиля. Полотенца следует менять каждые 3−4 дня, а коврики и шторки для душа регулярно стирать и тщательно просушивать.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что поддержание чистоты в ванной — это не только вопрос эстетики, но и важная мера для сохранения здоровья.
