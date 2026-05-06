На Алтае прошла конференция по развитию индустрии красоты

Конференция «Стратегия успеха в индустрии красоты» состоялась 22 апреля в Алтайском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В ходе мероприятия были организованы мастер-классы от экспертов по массажу, косметологии и парикмахерскому делу. Участники обсудили нормативные требования к студиям красоты и соблюдение СанПиН, правовое регулирование бьюти-сферы и меры государственной поддержки бизнеса в Алтайском крае.
Особое внимание было уделено изменениям в индустрии красоты за последние годы: трендам, готовности мастеров и навыкам для успеха. Кроме того, федеральные и международные эксперты поделились с участниками своим опытом по масштабированию бизнеса, цифровизации бьюти-сферы, клиентоориентированности, этикету персонала и личному бренду предпринимателя.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.