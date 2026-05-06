Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае прошла конференция по развитию индустрии красоты

На ней организовали мастер-классы по массажу, косметологии и парикмахерскому делу.

Конференция «Стратегия успеха в индустрии красоты» состоялась 22 апреля в Алтайском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В ходе мероприятия были организованы мастер-классы от экспертов по массажу, косметологии и парикмахерскому делу. Участники обсудили нормативные требования к студиям красоты и соблюдение СанПиН, правовое регулирование бьюти-сферы и меры государственной поддержки бизнеса в Алтайском крае.

Особое внимание было уделено изменениям в индустрии красоты за последние годы: трендам, готовности мастеров и навыкам для успеха. Кроме того, федеральные и международные эксперты поделились с участниками своим опытом по масштабированию бизнеса, цифровизации бьюти-сферы, клиентоориентированности, этикету персонала и личному бренду предпринимателя.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.