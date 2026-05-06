Редкий малыш трубкозуба родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском «Лимпопо» появился новый малыш — трубкозуб — редкое и необычное животное. Об этом представители страны птиц и зверей рассказали в соцсетях.
На данный момент в России есть только два зоопарка, где размножаются трубкозубы. Поскольку эти животные достаточно грузные, и их манера передвижения может навредить новорожденному, то в первое время малышей выкармливают вручную.
«В зоопарке организован график дежурств, кормление крошки происходит каждые четыре часа. У малыша наблюдается хороший аппетит, и он уже потихоньку набирает в весе», — отметили в зоопарке.
Поскольку у трубкозубов нет ярко выраженного полового диморфизма, то определить пол однозначно нельзя.
«У нас, конечно, уже есть предположение на этот счет, однако окончательно половая принадлежность будет установлена, когда малыш подрастет и окрепнет», — добавили в сообщении.
