Редкий малыш трубкозуба родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В первое время новорожденного будут вскармливать вручную.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском «Лимпопо» появился новый малыш — трубкозуб — редкое и необычное животное. Об этом представители страны птиц и зверей рассказали в соцсетях.

На данный момент в России есть только два зоопарка, где размножаются трубкозубы. Поскольку эти животные достаточно грузные, и их манера передвижения может навредить новорожденному, то в первое время малышей выкармливают вручную.

«В зоопарке организован график дежурств, кормление крошки происходит каждые четыре часа. У малыша наблюдается хороший аппетит, и он уже потихоньку набирает в весе», — отметили в зоопарке.

Поскольку у трубкозубов нет ярко выраженного полового диморфизма, то определить пол однозначно нельзя.

«У нас, конечно, уже есть предположение на этот счет, однако окончательно половая принадлежность будет установлена, когда малыш подрастет и окрепнет», — добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что в нижегородский зоопарк из Швейцарии приехал снежный барс Базель.