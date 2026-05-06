В Ростове нашли мужчину, запустившего фейерверк на фоне угрозы атаки БПЛА

ГУ МВД по Ростовской области сообщает, что установлена личность мужчины, запустившего фейерверк в Ростове‑на‑Дону в период действия режима беспилотной опасности.
3 мая в полиции начали проверку по факту запуска фейерверков в условиях угрозы атаки БПЛА. В ходе разбирательства выяснилось, что местный житель устроил салют в честь дня рождения супруги. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений.
Материалы проверки направлены в административную комиссию для привлечения нарушителя к ответственности по ст. 9.11 областного закона «Об административных правонарушениях».
