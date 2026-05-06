Синоптик рассказал, когда в Москву придут «черемуховые» холода

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Легкие «черемуховые» холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На этом “тест” на 5-дневное “метеорологическое” лето будет завершен, и дальше — на несколько суток в Центральную Россию придут “лайтовые”, то есть легкие, щадящие, несерьезные “черемуховые” холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись ливнем и грозой, температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы, и в течение суток не превысит плюс 13 — плюс 18 градусов.