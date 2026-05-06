Горящую фуру сняли на видео волгоградские автомобилисты

Судя по кадрам, загорелась кабина фуры. От неё остался только металлический остов. Обсуждающие происшествие волгоградцы сочувствуют дальнобойщику — он потерял заработок. Какая бы ни была машина, пусть и годилась только на металлолом, она позволяла мужчине кормить свою семью. Теперь же ему предстоят только расходы.