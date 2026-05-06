Какие новые законы вступят в силу в России в мае

В мае вступают в силу изменения законодательства, которые касаются, в частности, многодетных семей, инвалидов, ветеранов. Разбираемся в нововведениях.
Доходы защитят от взысканий.
С 6 мая судебные приставы не смогут взыскивать со счетов инвалидов, ветеранов деньги, выделенные им в качестве компенсации расходов на технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года, а также расходов на проезд к месту их получения и обратно. Речь о покупке, например, слухового аппарата, инвалидной коляски.
Кроме того, от взыскания будет защищена ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника.
Нельзя будет взыскать и компенсацию расходов на оплату проезда к месту получения такой собаки и обратно и расходов на провоз животного.
Семьям сохранят пособие.
Многодетным семьям сохранят единое пособие, даже если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе. Речь о превышении в пределах 10%. Ранее даже превышение в несколько рублей не допускалось.
Решения об отказе в назначении пособия, вынесенные с 1 января этого года, в связи с новыми условиями пересмотрят. Заявление для этого подавать не нужно. Уведомление о пересмотре придёт на госуслуги.
Норма заработает с 22 мая.
Составят рейтинг автошкол.
С 28 мая заработает поправка, внесённая в закон «О безопасности дорожного движения». Новшеством станет рейтинг автошкол. В числе критериев — результаты сдачи экзаменов, количество ДТП по вине выпускников.
Рейтинг предполагается публиковать каждый год на сайтах региональных подразделений Госавтоинспекции. Желающие получить водительские права смогут выбрать лучшую автошколу.
У самих школ появится новый стимул повысить качество подготовки водителей. Это будет способствовать улучшению ситуации на дорогах.
