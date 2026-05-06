Какие новые законы вступят в силу в России в мае

С 6 мая судебные приставы не смогут взыскивать со счетов инвалидов, ветеранов деньги, выделенные им в качестве компенсации расходов на технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года, а также расходов на проезд к месту их получения и обратно. Речь о покупке, например, слухового аппарата, инвалидной коляски.