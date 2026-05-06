На Алтае предприниматели узнали об использовании ИИ для создания контента

Участники тренинга также отработали навыки на практике.

Источник: Национальные проекты России

Практический тренинг, посвященный использованию искусственного интеллекта для создания и продвижения бизнес-контента, состоялся 23 апреля в Алтайском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Спикером выступил основатель AI Academy «НейроМир» Роман Воскобойников. В ходе встречи участники освоили современные инструменты для генерации текстов, изображений и видео с помощью нейросетей. Особое внимание было уделено автоматизации рутинных задач, интеграции сервисов и возможностям персонализации контента.

Кроме того, слушатели совместно с экспертом изучили бесплатные альтернативы популярных сервисов и способы их эффективного применения. Также они отработали навыки на практике: создавали логотипы, баннеры, презентации, автоматизировали посты, тестировали генерацию видео и аудио. Обсуждались и реальные бизнес-кейсы, в том числе задачи по автоматизации создания рекламных материалов для клиентов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.