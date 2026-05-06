В Ростове фигуранта дела о шпионаже осудили на 22 года колонии строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Романа Клюкина по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Следователи установили, что в 2015 году для «блокады» Республики Крым был сформирован террористический Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В октябре 2024 года Клюкин, находясь в пункте дислокации террористического подразделения в городе Запорожье, получил от представителей батальона обмундирование, прибыл в район сосредоточения подразделений и добровольно подписал контракт о прохождении службы.

С конца октября 2024 года по март 2025 года Роман Клюкин участвовал в деятельности батальона, в том числе исполнял обязанности стрелка-санитара штурмового взвода. Кроме того, в декабре 2025 года в поселке Великая Новоселка он получил задание, которое заключалось в конспиративном сборе и передаче сведений о подразделениях ВС РФ.

Подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным и назначил 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

