Сын депутата Орловского облсовета погиб на СВО

Депутат Орловского областного совета Наталья Прохорова 6 мая сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о смерти сына Максима, ранее считавшегося пропавшим без вести при выполнении служебных задач в зоне специальной военной операции.
«Вот ты и вернулся домой… Больно, страшно без тебя…», — написала Наталья Прохорова.
Наталья Прохорова входила в VI созыв Орловского облсовета и в сентябре 2021-го года была избрана в VII созыв по одномандатному избирательному округу № 10. Госпожа Прохорова представляет фракцию «Единая Россия», входит в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. Директор школы № 50 города Орла, имеет звание «Отличник народного просвещения».
Максим Прохоров — выпускник Орловского юридического института МВД и Академии ФСБ России. Работал на различных должностях в силовом блоке региона. В июне 2022 года подписал контракт с Минобороны РФ и приступил к выполнению задач в зоне СВО. Прошел путь до командира штурмового взвода. Максим Прохоров пропал без вести летом 2025 года в ДНР.
Ранее на мартовской сессии облсовета родителям и дочери Максима Прохорова передали награды военнослужащего — медаль Жукова и медаль «За храбрость» II степени. Госнаград он был удостоен с формулировкой «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга».
«Он не раз выносил раненых товарищей с поля боя под шквальным огнем, был дважды ранен и контужен, но всегда возвращался в строй к своим товарищам», — рассказал про военнослужащего председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский.