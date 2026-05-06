Мобильные офисы налоговой выедут в райцентры Волгоградской области

Мобильные офисы волгоградского управления ФНС отправятся 20 мая в три района области.
В городе Серафимович приём состоится с 9:00 до 12:00 в здании администрации на улице Блинова, 3.
В станице Алексеевской жителей района будут ждать с 10:00 до полудня в здании МФЦ на улице Красногвардейской, 69.
В станице Нехаевской пообщаться с представителями ведомства желающие смогут с 14:00 до 16:00 в здании МФЦ на улице Ленина, 47.
Специалисты ответят на вопросы по НДФЛ, уплате имущественных налогов, порядке получения налоговых льгот и вычетов и другие.
