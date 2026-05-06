Соловьев прокомментировал попытки мошенников атаковать его

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя попытки телефонных атак в его адрес, заявил РИА Новости, что мошенники не смогли бы ему дозвониться, так как он давно не принимает звонки с неизвестных номеров.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что украинские мошенники попытались атаковать ряд медийных лиц мошенническими звонкими. Среди тех, на кого была направлена атака — телеведущий Соловьев, певец Shaman (Ярослав Дронов).
«Мошенники давным-давно мне перестали звонить, потому что я не принимаю звонки от неизвестных номеров. Да и они хорошо понимают, что им ничего не светит», — сказал Соловьев.
Он также связал попытки мошеннических звонков с работой Центров информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО), отметив, что ему хорошо известна их деятельность, но «удивить они ничем не могут».
«Удивительно, как люди, которые пытались якобы поговорить со мной, настолько не в курсе того, как звучит мой голос, моя манера беседы. Они очень смешно представляются, что показывает, насколько они ничего не знают про то, как реально работают правоохранительные службы в нашей стране», — добавил телеведущий.