В Смольном рассказали, какие дороги перекроют 9 мая

В Санкт-Петербурге 9 мая, в День Победы, ограничат движение транспорта и парковку. Об этом сообщает Смольный.
С 00.00 до 23.59 остановку запретят на Адмиралтейском проспекте, Миллионной улице между переулком Мошкова и Дворцовой площадью, в переулках Азовском, Керченском, Черноморском, Мошков.
С 06.00 до 16.00 остановка будет запрещена на Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проезде, в Черноморском, Азовском, Керченском, Мраморном и Мошков переулке и на многих других участках. А с 20.00 до 23.00 под ограничения попадут Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади, сама Биржевая площадь
Полный перечень перекрытых участков размещён на сайте Смольного.
Напомним, 9 мая исполнится 81 год со дня официального разгрома советскими войсками гитлеровской Германии.