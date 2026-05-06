Братья Вороновы построят ЖК в Воронеже за 1,5 млрд рублей

Компания также выступает подрядчиком ряда крупных проектов в регионе. В частности, в 2023 году она выиграла контракт на строительство пристройки к школе, а в 2026 году — подряды на возведение спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Сомово и поликлиники в Боровом на общую сумму около 1,6 млрд руб. Кроме того, предприятие задействовано в строительстве ЖК «Притяжение» для финансовой компании «Аксиома».