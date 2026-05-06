Братья Вороновы построят ЖК в Воронеже за 1,5 млрд рублей

Воронежское ООО «Специализированный застройщик “Высота сити”» Алексея Воронова планирует реализовать одноименный жилой комплекс. Первый дом стоимостью 1,5 млрд руб. предполагается построить в Воронеже на улице Краснознаменной в Советском районе, следует из проектной декларации. Параметры других объектов проекта пока не раскрываются. Генподрядчиком выступает местное ООО «Торгово-строительное предприятие “Воронеж строй комплекс”», подконтрольное ему совместно с Игорем Вороновым.
Проектом предусмотрен 26-этажный многоквартирный дом с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Общая площадь здания составит около 20 тыс. кв. м, из которых 12,3 тыс. кв. м придется на жилье. В доме запланировано 230 квартир: 162 однокомнатные, 46 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Также предусмотрено 187 нежилых помещений и 16 парковочных мест. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.
Застройка ведется на участке площадью 2,4 тыс. кв. м, находящемся в аренде до 2028 года. Собственником земли указано ООО «Специализированный застройщик “Финансовая компания Аксиома”». Кроме того, планируется возведение еще нескольких домов, однако декларации по ним пока нет. На территории комплекса будут детские и спортивные площадки.
По данным Rusprofile, ООО СЗ «Высота Сити» зарегистрировано в феврале 2026 года в Новоусманском районе Воронежской области. Генеральным директором и единственным владельцем является Алексей Воронов. Компания специализируется на строительстве жилья класса «комфорт». В ее портфеле — пять реализованных домов общей площадью более 17 тыс. кв. м, в том числе объекты на улице Волгоградской в Воронеже. В настоящее время застройщик возводит еще три жилых дома общей площадью свыше 54 тыс. кв. м, включая ЖК «Притяжение». Ввод объектов намечен на 2028−2030 годы.
ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» зарегистрировано в 2000 году и специализируется на строительных и инженерных работах. Компанию возглавляет Алексей Воронов, среди учредителей — он и Игорь Воронов. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, чистая прибыль достигла 195 млн руб. (+6%).
Компания также выступает подрядчиком ряда крупных проектов в регионе. В частности, в 2023 году она выиграла контракт на строительство пристройки к школе, а в 2026 году — подряды на возведение спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Сомово и поликлиники в Боровом на общую сумму около 1,6 млрд руб. Кроме того, предприятие задействовано в строительстве ЖК «Притяжение» для финансовой компании «Аксиома».
