Стало известно, что изменится в порядке медосвидетельствования водителей

Со следующего года у водителей будут автоматически аннулировать права при наличии серьезной болезни. Раньше эта процедура проводилась только при смене прав раз в 10 лет, а теперь информация о заболевании будет сразу поступать в цифровую базу врачей и ГИБДД. Затем автомобилистов отправят на внеочередное медосвидетельствование — если диагноз подтвердится или водитель не придет на осмотр в течение месяца, у него отберут права.