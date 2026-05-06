Стало известно, что изменится в порядке медосвидетельствования водителей

По причине серьезной болезни права будут аннулировать автоматически.

Источник: Нижегородская правда

С 1 марта 2027 года в России планируют ужесточить порядок медицинского освидетельствования для автомобилистов. О главных новшествах рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Со следующего года у водителей будут автоматически аннулировать права при наличии серьезной болезни. Раньше эта процедура проводилась только при смене прав раз в 10 лет, а теперь информация о заболевании будет сразу поступать в цифровую базу врачей и ГИБДД. Затем автомобилистов отправят на внеочередное медосвидетельствование — если диагноз подтвердится или водитель не придет на осмотр в течение месяца, у него отберут права.

Сведения о прохождении медосвидетельствования будет храниться в электронном виде. Справку можно будет увидеть в системе по номеру или QR-коду. Это затрудняет возможность покупки фальшивой справки.

Водителей со странным поведением, например, чрезмерно возбужденных, заторможенных или дрожащих, врач-нарколог будет отправлять на лабораторный анализ мочи. Особое внимание уделят тем, кто уже попадался пьяным за рулем.

Кроме того, водители будут проходить дистанционный осмотр перед выездом в рейс. Для этого внедрят специальный терминалы, позволяющие измерить давление, пульс и пары алкоголя на выдохе. Врач сможет допустить водителя к работе с помощью электронной подписи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что грозит водителю в случае отказа от медицинского освидетельствования.