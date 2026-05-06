Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими ветеранами ВОВ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Об этом глава города сообщил в своем макс-канале.
Шалабаев отметил, что каждый ветеран — это живая история, пример мужества, стойкости и безграничной любви к Родине. Многие из них уже перешагнули вековой рубеж, но по-прежнему любят жизнь и вдохновляют новые поколения.
«Сегодня город активно поддерживает ветеранские организации, оказывает адресную помощь, решает вопросы социального обслуживания, проводит встречи и памятные мероприятия. Все это для того, чтобы наши герои чувствовали заботу и внимание не только в праздники, но и каждый день. Дорогие ветераны, знайте: я всегда на связи и готов помочь — если что-то нужно, обязательно обращайтесь!» — подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Напомним, что правовая акция «Память через года» (12+) пройдет для ветеранов ВОВ и их семей в Нижегородской области.