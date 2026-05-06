Пенсионерка из Калининграда вырастила огурцы на подоконнике и забыла про дорогие и водянистые из магазина (видео)

«Благо солнце здесь всегда, — подчеркнула она. — Огурцы быстро пошли в рост, потом появились плоды. И вот вчера сняли первый урожай. Очень вкусные, с магазинными — как правило, вялыми и водянистыми — не сравнить. Мои огурчики крепкие, хрустящие да и почти бесплатные для меня. Хоть цены на овощи в Калининграде немного снизились, всё равно для пенсионеров это недоступная роскошь».