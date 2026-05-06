Пенсионерка из Калининграда вырастила огурцы на подоконнике и забыла про дорогие и водянистые из магазина (видео)

В планах — посадить черри, перец и баклажан.

Источник: Клопс.ru

Пенсионерка из Калининграда вырастила на подоконнике обычной квартиры огурцы и уже сняла урожай. Об этом Марина Владимировна сообщила «Клопс».

«С моей пенсией свежие овощи в калининградских магазинах мне не по карману, — рассказала женщина. — В феврале цены на те же огурцы зашкаливали за 500 рублей за килограмм. Поэтому я решила попробовать вырастить их дома».

Пенсионерка купила землю и семена, разместила плантацию на подоконнике в комнате.

«Благо солнце здесь всегда, — подчеркнула она. — Огурцы быстро пошли в рост, потом появились плоды. И вот вчера сняли первый урожай. Очень вкусные, с магазинными — как правило, вялыми и водянистыми — не сравнить. Мои огурчики крепкие, хрустящие да и почти бесплатные для меня. Хоть цены на овощи в Калининграде немного снизились, всё равно для пенсионеров это недоступная роскошь».

Теперь Марина Владимировна думает, как расширить грядку. В планах — освоить выращивание помидоров, перца и баклажанов.

«Картошку вот негде высаживать, квартира небольшая, — смеётся она. — Скоро местной картошки не останется в магазинах, и до нового урожая будет импортная, а она золотая просто».

Калининградский агроном рассказала, как вырастить дома овощи и зелень.

