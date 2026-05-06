Недруги хотят принизить подвиг советских солдат, заявил Мединский

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Недруги России хотят принизить подвиг советских солдат в ходе Второй мировой войны, а факт сокрушения 80% гитлеровских войск силами Красной армии замалчивается и убирается из европейских учебников истории, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
«Наши недруги хотят принизить подвиг советского воина, а нам пытаются навязать, что главной битвой Второй мировой войны была высадка союзных войск в Нормандии, но тот факт, что 80% гитлеровских войск “перемолола” Красная армия, замалчивается и вымаривается из европейских учебников истории», — говорится в обращении Мединского к участникам научно-исторический форума в Музее Победы, которое зачитал исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.
По словам Мединского, таким образом проявляется современная «борьба за умы и в первую очередь, за умы молодежи, за нашу историческую память, за наше будущее». Глава РВИО в своем обращении подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью идентичности и культурного наследия России, а героические свершения советского народа и вооруженных сил в годы войны были и остаются неиссякаемым источником воспитания патриотизма и любви к Отечеству.
«Важно помнить, что патриотизм — это не только слова, но и активное участие в жизни общества и помощи тем, кому она необходима, это стремление изучать историю отечества», — подчеркнул он в обращении к участникам форума.