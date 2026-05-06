Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови

Минздрав России утвердил обновленный порядок сдачи крови и ее компонентов. Новый приказ вступит в силу с 1 января 2027 года. Документ расширяет перечень противопоказаний для доноров, уточняет правила допуска к донации и усиливает меры лабораторного контроля безопасности. В список противопоказаний включили новые заболевания, состояния и лекарственные препараты. В частности, временным противопоказанием теперь станет эпилепсия — в течение трех лет после окончания острого периода. Также ограничения будут действовать после некоторых заболеваний глаз, стоматологических процедур и операций на органах зрения. Кроме того, учитываться будут осложнения, возникшие после предыдущих донаций. Изменения коснутся и хранения документов. Анкеты доноров теперь будут храниться значительно дольше — 30 лет в бумажном виде и до 50 лет в электронной базе данных. В опросник добавят вопрос о наличии инвалидности I или II группы. Новый порядок меняет оформление согласий. Сейчас их необходимо подписывать перед каждой сдачей крови, однако с 2027 года согласие на донацию и обработку персональных данных будут оформлять один раз при первом обращении. Документы будут действовать до года и оформляться в электронном виде. Также при регистрации доноров планируют использовать СНИЛС. Отметим, что перед первой донацией будут проводить экспресс-тестирование на инфекции, передающиеся через кровь. Результаты некоторых исследований будут сохраняться в базе данных и использоваться в дальнейшем без повторного анализа. Читайте также: Житель Красноярского края получил медаль за 50 лет жизни с диабетом Между пользой и риском: сколько сладкого можно детям Опасна ли для здоровья жесткая вода?