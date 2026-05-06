Депутаты Ростовской области обсудили меры поддержки участников СВО

Сенатор Василий Голубев напомнил, что за последний год на федеральном уровне приняли 30 законов в защиту участников СВО. Он также отметил, что донской парламент активно вносил свои предложения, многие из которых стали законами. Сейчас в регионе действует более 80 мер поддержки.