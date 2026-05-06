Сад Мариинского дворца откроют 6 июня

Зеленое пространство станет доступным в день рождения Александра Пушкина.

Источник: Александр Бельский/Tg

Сад Мариинского дворца в Петербурге откроют 6 июня, то есть в день рождения Александра Пушкина. Он будет работать по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

— В программе — мастер-класс для детей с фондом «Мы рисуем!» и художницей Валерией Лошак, чтение Пушкина вслух, разговор о сохранении нашего архитектурного наследия, а под вечер — джазовый концерт, — написал Бельский.

Ожидается, что в саду Мариинского дворца будут проводить много активностей для детей, познавательных лекций, экскурсий, музыкальных и литературных встреч. Узнать актуальную информацию о планируемых событиях можно в официальной группе «Хранители Мариинского дворца».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на Крестовском острове открыли «Площадь Зенита». Она расположена напротив «Газпром Арены».