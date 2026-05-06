Сад Мариинского дворца откроют 6 июня

Сад Мариинского дворца в Петербурге откроют 6 июня, то есть в день рождения Александра Пушкина. Он будет работать по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.