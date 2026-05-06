Помним всех. Где искать информацию о родных-участниках Великой Отечественной

Шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая 2026 года в Пермском крае в онлайн-формате. Из года в год желающих принять участие в акции, почтить память своих родственников становится всё больше. Во многом потому, что людям хочется больше знать, через что довелось пройти их родным. Сайт perm.aif.ru собрал список порталов и книг, где такая информация есть.
Жители Пермского края в своих поисках информации о родственниках, сражавшихся за Родину на фронтах Великой Отечественной войны и на трудовом фронте чаще всего обращаются к Единому пермскому банку информации по Великой Отечественной войне. В 2025 году его материалы посмотрели 388 тысяч уникальных посетителей.
Они сражались за Родину.
«Книга памяти» — база данных военнослужащих, призванных из Молотовской области (сейчас — Пермский край) и погибших в Великой Отечественной войне. Создана на основе «Книги Памяти Пермской области (края)», изданной в 1994—2007 годах. Содержит более 212 тысяч справок, по которым реализован поиск по десяти параметрам.
«Военнопленные» — база данных военнослужащих, призванных из Молотовской области и попавших в плен в ходе Великой Отечественной войны. Основана на советских фильтрационно-проверочных делах и учетных карточках немецких лагерей для военнопленных. Содержит почти 13 тысяч справок с поиском по 67 полям.
«Жители края» — участники Великой Отечественной войны. База создана только на основе документов военных комиссариатов региона. Содержит более 327 тысяч справок с поиском по 25 параметрам.
Никто не забыт.
«Бессмертный цех» — информационный массив из более чем 18 тысяч справок о тружениках тыла, работавших на предприятиях Молотовской области во время Великой Отечественной войны. Предусмотрено 21 поисковое поле.
Карта воинских мемориалов Содержит информацию о 1214 мемориальных объектах, посвященных воинскому и трудовому подвигу. В список внесены мемориальные доски и индивидуальные захоронения.
Всего открытая мультимедийная платформа включает 31 базу данных объёмом 685 тысяч информационных справок и 24 портала объёмом 30 тысяч страниц информации. В том числе карту мест захоронения умерших в эвакогоспиталях, базу данных умерших в госпиталях военнослужащих, участников партизанских движений, на отдельной странице приведён список Героев Советского Союза.
Книги о героях.
Помимо баз данных в интернете в Пермском крае об участниках войны собрана обширная информация в книгах. Библиотека им. А. М. Горького предоставила сайту perm.aif.ru подборку изданий о наших земляках.
В сборник «Золотые звезды Прикамья» (12+) включены очерки о воинских подвигах почти двухсот прикамцев, удостоенных звания Героев Советского Союза. Материалы сборника написаны на основании архивных документов или заимствованы из газет и журналов военного и послевоенного времени.
В справочнике «Герои Прикамья» (12+) приведены биографии Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы. Книга Данира Закирова «Герои и командиры Великой Отечественной войны — татары Прикамья: 60 лет» (12+) посвящена 60-летнему юбилею великой Победы. Юрий Зубов подготовил библиографический справочник «Золотые звёзды Пармы» (12+) о героях из Коми-Пермяцкого округа. Сборник «Высокое звание» (12+) повествует о прикамских командирах Советской Армии. О «Книге памяти» (12+) мы уже писали выше, она стала основой электронных баз данных.
И, наконец, «Помнит сердце, не забудет никогда» (12+) — путеводитель по интернет-ресурсам, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, изданный библиотекой им. А. М. Горького в 2025 году.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Перми 9 мая в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно на официальном сайте акции. Существуют альтернативные способы подачи заявки — через специальный бот в мессенджере «Макс» Необходимо отправить информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Затем бот автоматически сформирует праздничную рамку в едином стиле. После проверки модераторами анкета будет опубликована и примет участие в онлайн-шествии.