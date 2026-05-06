Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло после черемуховых холодов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тепло вернется в Москву во вторник, 12 мая, ожидается температура до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что легкие «черемуховые» холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу.
«Первый рабочий день, во вторник 12 мая, в темное время суток будет плюс шесть — плюс девять, днем распогодится, и температурный фон вернется в климатическое русло — потеплеет до плюс 15 — плюс 18», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что во вторник, 12 мая, наступит умеренная майская погода.