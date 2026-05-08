Местные ремесла, фольклор и культура Юга России

Южные регионы России богаты самобытными мастерами, сохраняющими и развивающими народные ремесла. Здесь можно посетить разнообразные мастер-классы и своими руками изготовить сувенир на память об отдыхе.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Краснодарский край

В этом регионе смешиваются традиции южных славян, горских народов Кавказа и богатое наследие кубанского казачества.

  • Кубанский казачий хор известен своими мощными многоголосными песнями, часто на древнерусской основе с элементами южнорусских и украинских напевов.
  • Традиционные танцы «Казачий пляс» и «Камаринская» демонстрируют виртуозность и темперамент местного народа.
  • Фестиваль народного творчества «Этнобазар» объединяет мастеров народных промыслов, фольклорные коллективы и ценителей традиционной культуры.
  • Этнографический музей под открытым небом «Атамань» на Таманском полуострове воссоздает жизнь казачьей станицы XVIII—XIX веков. Здесь можно увидеть жилище атамана, хаты казаков, мельницу, церковь, школу и мастерские ремесленников.
  • Музей Белой Глины с тысячелетними статуями идолов, высеченных половецкими кочевниками из песчаника.

Ростовская область

Культура Ростовской области неразрывно связана с традициями донского казачества, тесным соседством с Кавказом и богатой историей судоходства по Дону.

  • Подворье Рязановых — это казачий курень, построенный по чертежам XIX века. Здесь можно пообщаться с атаманом и отведать традиционные донские блюда.
  • Фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» проходит в хуторе Керчик-Савров ежегодно. Программа включает выступления фольклорных коллективов, народные гуляния и демонстрацию казачьих обычаев.
  • Этнокультурный фестиваль «Донское наследие» направлен на сохранение и популяризацию традиций региона.
  • «Семикаракорская керамика» — единственное предприятие в Ростовской области, входящее в федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов России.
  • Маршрут «Большой казачий круг» — это трехдневный туристический маршрут по Ростовской области, погружающий в культуру донских казаков.

Республика Адыгея

Республика Адыгея, расположенная у подножия Западного Кавказа, сохранила культуру адыгов (черкесов), которая отличается самобытным фольклором, глубоким уважением к традициям и виртуозными ремесленными навыками.

  • Музей Востока (Северокавказский филиал) — единственный в России музей, посвященный искусству Северного Кавказа.
  • Музей-мастерская адыгской циновки: здесь возрождают древнее искусство плетения из чакана. Гости могут увидеть традиционные панно, узнать об обрядах, познакомиться с технологией создания орнаментов и принять участие в мастер-классах по плетению.
  • Национальный музей Адыгеи хранит порядка 300 тысяч экспонатов, рассказывающих о культуре и национальной идентичности.
  • Хасэ — национальный праздник единства адыгов, который отмечается во второе воскресенье июня. В этот день проводятся народные гуляния, концерты, спортивные соревнования с демонстрацией национальных костюмов и обычаев.

Астраханская область

Это край, сформированный рекой Волгой, ее дельтой и долгой историей региона как форпоста на торговых путях. Местная культура сочетает в себе черты русского, тюркского и кавказского влияния.

  • Ремесленное подворье в селе Евпраксино: здесь проводятся экскурсии по народным ремеслам и фольклорно-игровые программы. Также на подворье работают мастерские по вязанию, валянию, плетению из природных материалов, ручному ткачеству и гончарному искусству. Всех гостей ждет чаепитие из настоящего самовара.
  • Дом ремесел Астрахани проводит обзорные экскурсии и мастер-классы для туристов.
  • Фестиваль «Степной разгуляй» в Харабали: на нем можно увидеть конные состязания, искусство владения шашкой и нагайкой, услышать казачьи песни.
  • Фестиваль «Многонациональная Астрахань», на котором русские, татары, казахи, ногайцы представляют свою музыку, танцы, костюмы и кухню.
  • Центр народной татарской культуры «Кызан» в селе Татарская Башмаковка.
  • Этнокультурный центр «Ногайское подворье» в селе Растопуловка знакомит гостей с бытом и культурой ногайского народа.

Волгоградская область

Волгоградская область сочетает в себе богатое наследие донского казачества на западе и монументальное историческое наследие Сталинградской битвы на востоке, что сформировало особый мемориальный фольклор.

  • Этнографический центр «Алтын-Нур»: тут построили казахскую юрту, русскую избу и краеведческий музей.
  • Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова проводит мастер-классы по созданию обереговых, игровых и обрядовых кукол.
  • Сабантуй — масштабный народный праздник окончания весенних полевых работ. Гостей ждут национальные подворья, конные состязания, народные забавы и богатое угощение.
  • Выставка-форум «Культура — стремление в будущее!»: все районы области представляют свои ремесла, кулинарные изюминки и творческие коллективы.

Республика Калмыкия

Это единственный регион в Европе, где буддизм считается традиционной религией. Местная культура формировалась под влиянием степного кочевого образа жизни и буддийских традиций.

  • Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте — крупнейший буддийский храм Европы. Здесь можно увидеть красочные обряды, услышать мантры и ощутить атмосферу восточной духовности.
  • Эпос «Джангар» — главное сокровище устного народного творчества. Этот героический эпос о доблестных воинах-калмыках включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
  • Фестиваль «Джангариада» — масштабный национальный праздник, включает соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука, шахматам, а также этнографические программы и мастер-классы.
  • Этнографический комплекс «Верблюжий остров» предлагает погружение в культуру и быт калмыцкого народа. Здесь можно покататься на верблюдах, пострелять из лука, примерить национальные костюмы и познакомиться с традициями кочевников.
  • Музей кочевых народов: в здешних юртах расскажут и покажут, как жили кочевники, дадут примерить национальные костюмы, пострелять из лука, попробовать сыграть на домбре и морен хууре.

Республика Крым и Севастополь

Это уникальный культурный полигон, где тысячелетиями пересекались культуры разных народов. Здесь традиции крымских татар переплетаются с наследием греков, караимов, русских, армян и многих других, создавая неповторимый колорит.

  • «Малый Иерусалим» — главный туристический маршрут старой части Евпатории: здесь можно не только увидеть, но и собственноручно вылепить из глины греческий пифос или крымско-татарскую посуду.
  • Крымский этнографический музей (Симферополь): коллекции дают полное представление о культуре и быте народов Крыма. Также здесь проводятся интерактивные программы.
  • «Генуэзский шлем» — крупнейший международный рыцарский фестиваль исторической реконструкции в СНГ. Проходит ежегодно в Судаке.
  • Творческая резиденция керамики «Лепота» объединяет крымских мастеров-керамистов.

Сезон ремесленных и этнических фестивалей на Юге России длится практически весь год, но пик активности приходится на теплое время года.