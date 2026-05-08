Местные ремесла, фольклор и культура Юга России

Краснодарский край
В этом регионе смешиваются традиции южных славян, горских народов Кавказа и богатое наследие кубанского казачества.
- Кубанский казачий хор известен своими мощными многоголосными песнями, часто на древнерусской основе с элементами южнорусских и украинских напевов.
- Традиционные танцы «Казачий пляс» и «Камаринская» демонстрируют виртуозность и темперамент местного народа.
- Фестиваль народного творчества «Этнобазар» объединяет мастеров народных промыслов, фольклорные коллективы и ценителей традиционной культуры.
- Этнографический музей под открытым небом «Атамань» на Таманском полуострове воссоздает жизнь казачьей станицы
XVIII—XIX веков. Здесь можно увидеть жилище атамана, хаты казаков, мельницу, церковь, школу и мастерские ремесленников.
- Музей Белой Глины с тысячелетними статуями идолов, высеченных половецкими кочевниками из песчаника.
Ростовская область
Культура Ростовской области неразрывно связана с традициями донского казачества, тесным соседством с Кавказом и богатой историей судоходства по Дону.
- Подворье Рязановых — это казачий курень, построенный по чертежам XIX века. Здесь можно пообщаться с атаманом и отведать традиционные донские блюда.
- Фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» проходит в хуторе Керчик-Савров ежегодно. Программа включает выступления фольклорных коллективов, народные гуляния и демонстрацию казачьих обычаев.
- Этнокультурный фестиваль «Донское наследие» направлен на сохранение и популяризацию традиций региона.
- «Семикаракорская керамика» — единственное предприятие в Ростовской области, входящее в федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов России.
- Маршрут «Большой казачий круг» — это трехдневный туристический маршрут по Ростовской области, погружающий в культуру донских казаков.
Республика Адыгея
Республика Адыгея, расположенная у подножия Западного Кавказа, сохранила культуру адыгов (черкесов), которая отличается самобытным фольклором, глубоким уважением к традициям и виртуозными ремесленными навыками.
- Музей Востока (Северокавказский филиал) — единственный в России музей, посвященный искусству Северного Кавказа.
- Музей-мастерская адыгской циновки: здесь возрождают древнее искусство плетения из чакана. Гости могут увидеть традиционные панно, узнать об обрядах, познакомиться с технологией создания орнаментов и принять участие в мастер-классах по плетению.
- Национальный музей Адыгеи хранит порядка 300 тысяч экспонатов, рассказывающих о культуре и национальной идентичности.
- Хасэ — национальный праздник единства адыгов, который отмечается во второе воскресенье июня. В этот день проводятся народные гуляния, концерты, спортивные соревнования с демонстрацией национальных костюмов и обычаев.
Астраханская область
Это край, сформированный рекой Волгой, ее дельтой и долгой историей региона как форпоста на торговых путях. Местная культура сочетает в себе черты русского, тюркского и кавказского влияния.
- Ремесленное подворье в селе Евпраксино: здесь проводятся экскурсии по народным ремеслам и фольклорно-игровые программы. Также на подворье работают мастерские по вязанию, валянию, плетению из природных материалов, ручному ткачеству и гончарному искусству. Всех гостей ждет чаепитие из настоящего самовара.
- Дом ремесел Астрахани проводит обзорные экскурсии и мастер-классы для туристов.
- Фестиваль «Степной разгуляй» в Харабали: на нем можно увидеть конные состязания, искусство владения шашкой и нагайкой, услышать казачьи песни.
- Фестиваль «Многонациональная Астрахань», на котором русские, татары, казахи, ногайцы представляют свою музыку, танцы, костюмы и кухню.
- Центр народной татарской культуры «Кызан» в селе Татарская Башмаковка.
- Этнокультурный центр «Ногайское подворье» в селе Растопуловка знакомит гостей с бытом и культурой ногайского народа.
Волгоградская область
Волгоградская область сочетает в себе богатое наследие донского казачества на западе и монументальное историческое наследие Сталинградской битвы на востоке, что сформировало особый мемориальный фольклор.
- Этнографический центр «Алтын-Нур»: тут построили казахскую юрту, русскую избу и краеведческий музей.
- Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова проводит мастер-классы по созданию обереговых, игровых и обрядовых кукол.
- Сабантуй — масштабный народный праздник окончания весенних полевых работ. Гостей ждут национальные подворья, конные состязания, народные забавы и богатое угощение.
- Выставка-форум «Культура — стремление в будущее!»: все районы области представляют свои ремесла, кулинарные изюминки и творческие коллективы.
Республика Калмыкия
Это единственный регион в Европе, где буддизм считается традиционной религией. Местная культура формировалась под влиянием степного кочевого образа жизни и буддийских традиций.
- Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте — крупнейший буддийский храм Европы. Здесь можно увидеть красочные обряды, услышать мантры и ощутить атмосферу восточной духовности.
- Эпос «Джангар» — главное сокровище устного народного творчества. Этот героический эпос о доблестных воинах-калмыках включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
- Фестиваль «Джангариада» — масштабный национальный праздник, включает соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука, шахматам, а также этнографические программы и мастер-классы.
- Этнографический комплекс «Верблюжий остров» предлагает погружение в культуру и быт калмыцкого народа. Здесь можно покататься на верблюдах, пострелять из лука, примерить национальные костюмы и познакомиться с традициями кочевников.
- Музей кочевых народов: в здешних юртах расскажут и покажут, как жили кочевники, дадут примерить национальные костюмы, пострелять из лука, попробовать сыграть на домбре и морен хууре.
Республика Крым и Севастополь
Это уникальный культурный полигон, где тысячелетиями пересекались культуры разных народов. Здесь традиции крымских татар переплетаются с наследием греков, караимов, русских, армян и многих других, создавая неповторимый колорит.
- «Малый Иерусалим» — главный туристический маршрут старой части Евпатории: здесь можно не только увидеть, но и собственноручно вылепить из глины греческий пифос или крымско-татарскую посуду.
- Крымский этнографический музей (Симферополь): коллекции дают полное представление о культуре и быте народов Крыма. Также здесь проводятся интерактивные программы.
- «Генуэзский шлем» — крупнейший международный рыцарский фестиваль исторической реконструкции в СНГ. Проходит ежегодно в Судаке.
- Творческая резиденция керамики «Лепота» объединяет крымских мастеров-керамистов.